Migranti | Oim respinge candidato Usa

Migranti - nave Usa getta 12 morti in mare/ Trenton è senza celle frigorifere : Oim - “consentire attracco” : nave Usa abbandona 12 Migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:16:00 GMT)