Migranti | Oim | quasi 1000 morti nel Mediterraneo da inizio 2018

NAUFRAGIO IN LIBIA - 120 Migranti DISPERSI/ Ultime notizie : 3 bimbi tra le vittime - Oim "1000 morti nel 2018" : LIBIA , NAUFRAGIO in mare aperto: 100 MIGRANTI in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Migranti : Oim respinge candidato Usa : ANSA, - GINEVRA, 29 GIU - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni , Oim, ha respinto il candidato proposto dell'amministrazione Usa per dirigere l'agenzia collegata all'Onu, che era sempre ...

Migranti - nave Usa getta 12 morti in mare/ Trenton è senza celle frigorifere : Oim - “consentire attracco” : nave Usa abbandona 12 Migranti morti in mare, "non abbiamo le celle frigorifere": chiede Sos a Sea Watch che rifiuta perchè non sicura di attraccare in Italia. Il caso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:16:00 GMT)