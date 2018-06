Migranti | nuovo naufragio nel Mediterraneo | morti 3 bambini | 100 i dispersi L' Italia

Faccia da bravo ragazzo e pugno duro coi Migranti. Sebastian Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Che cosa prevede il nuovo accordo europeo sui Migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...

Migranti - cento dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo : Si teme una nuova "strage" di Migranti sulla rotta del Mediterraneo Centrale. cento Migranti risultano dispersi al largo delle coste della Libia dopo un naufragio. A darne notizia è stata...

Migranti - nuovo naufragio nel Mediterraneo : 100 i dispersi. L'Italia chiude i porti alle Ong : Un altro gommone affondato, altre cento vittime nel mar Mediterraneo. A dare notizia del nuovo naufragio è la Guardia costiera libica che è intervenuta in soccorso dell'imbarcazione a est di Tripoli. ...

Migranti - accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue : “Italia soddisfatta del nuovo documento” : Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Continua a leggere L'articolo Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” proviene da NewsGo.

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

La nuova proposta del governo italiano sui Migranti non ha niente di nuovo : Dentro ci sono cose già discusse o sperimentate da mesi ma nessun «nuovo paradigma di risoluzione dei problemi», come aveva anticipato Conte The post La nuova proposta del governo italiano sui migranti non ha niente di nuovo appeared first on Il Post.

Nuovo scontro Roma-Parigi sui Migranti. L'Ue è spaccata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - si apre nuovo caso Ong mentre Merkel chiama Conte e straccia la bozza Ue : Il dibattito sui Migranti si fa sempre più acceso. Dopo il caso della nave Aquarius, respinta da Salvini e...

Migranti - Conte annuncia «Merkel fa marcia indietro - bozza Ue sarà accantonata» Ecco il nuovo piano italiano : L'annuncio del presidente del Consiglio italiano su Facebook: «La proposta italiana al centro del summit sull’immigrazione». Esultano i due vicepremier

Migranti - nuovo caso Ong - Salvini : 'Mai più in Italia. Pronti al veto a Bruxelles' : Lifeline, battente bandiera olandese, soccorre 400 persone in acque libiche e chiede aiuto alla Guardia Costiera. 'Vada in Olanda' afferma il ministro dell'Interno. Irritazione di Palazzo Chigi su ...