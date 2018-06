Migranti | no ai centro in Italia Nessun impegno con la Germania Macron

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro Migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Il video di Salvini nel centro per Migranti in Libia : 'Ora l'Europa si svegli' : È falso sostenere che rispedire in Libia i migranti che si dirigono verso l'Europa li condanni ad andare incontro ad abusi di diritti umani. O, quantomeno, purché vengano diretti verso i centri ...

Melania rivisiterà un centro Migranti : ANSA, - WASHINGTON, 27 GIU - Melania Trump ha in programma una seconda visita presso centri di accoglienza per migranti fermati alla frontiera fra Stati Uniti e Messico. Lo riferiscono media Usa, ma l'...

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema Migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...

Migranti e Europa tra temi al centro di colloquio Papa-Macron : Roma, 26 giu. , askanews, Nel corso dei cordiali colloqui che il presidente Francesc ha avuto prima con il Papa e poi con il cardinale Pietro Parolin sono state affrontate 'questioni globali di ...

Truffe e maltrattamenti - 6 arresti in centro Migranti : La Polizia di Stato di Latina ha arrestato 6 soggetti, responsabili di Onlus operanti nella gestione di numerosi Centri di Accoglienza Straordinaria , C.A.S., nel sud Pontino per i reati di falso, ...

Migranti - nuovo appello : "La protezione dei minori al centro delle politiche europee" : "L'Europa continua a non trovare una voce comune in difesa dei diritti di chi è più vulnerabile, primi tra tutti i bambini, preoccupandosi solo di rafforzare le proprie frontiere". E' quanto scrive in...

Melania Trump visita centro per bambini Migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Migranti - il centro segreto di New York : Ad Harlem vengono inviati i figli degli irregolari arrestati e ai quali viene impedito di vederli. Per riportarli nella struttura, dopo essere stati a scuola, gli nascondono il volto