Migranti | nave Open Arms | divieto di attracco nei porti italiani Toninelli | “Disposto

**Migranti : Toninelli - no attracco per nave Astral - motivi ordine pubblico** : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “In ragione della nota formale che mi giunge dal Ministero dell’Interno e che adduce motivi di ordine pubblico, dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral, in piena ottemperanza dell’articolo 83 del Codice della Navigazione”. Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo **Migranti: Toninelli, no attracco ...

Migranti - anche l'italiana Forenza tra i 4 eurodeputati sulla nave ong : C'è anche l'italiana Eleonora Forenza , Gue-Ngl, fra i quattro europarlamentari che nella notte di ieri si sono imbarcati a Malta sulla nave Astral della ong spagnola Proactiva Open Arms alla volta ...

Italia e Malta bloccano l'Ong (senza Migranti sulla nave) : Continua la battaglia del governo Italiano contro le Ong che operano nel Mediterraneo. Mentre è in corso il consiglio europeo con al centro proprio il tema migranti, in alto mare la nave di Open Arms, organizzazione non governativa spagnola, ha chiesto il permesso a Malta e all'Italia di entrare in acque territoriali. Ma, stando a quanto riferisce la stessa Ong in un twet, non le sarebbe stato autorizzato l'ingresso."L'Italia e Malta - si legge ...

Migranti - nave Open Arms : “Italia e Malta ci negano l’accesso nelle loro acque territoriali” : “Italia e Malta negano l’accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms“, scrive su Twitter la Ong Proactiva Open Arms. Un accesso ai porti italiani e maltesi richiesto per fare rifornimento e cambiare equipaggio. Il nostro è “un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il coordinamento della Guardia Costiera, che è stato dissequestrato dalla giustizia italiana ed il cui ...

Concluso lo sbarco della nave Lifeline a Malta. I 234 Migranti suddivisi tra otto Paesi : Il premier maltese Muscat ha avvertito che la decisione di accogliere i profughi è stato un caso unico. Ora i migranti saranno ricollocati in otto Paesi ma la Germania si sfila: 'Nessuno verrà da noi' ...

Lifeline sbarca a Malta : i Migranti verranno accolti da 8 paesi Ue e la nave sarà sequestrata : Dopo cinque giorni di odissea in mare, la nave Lifeline è sbarcata a Malta. I 234 migranti verranno accolti da otto diversi paesi, ma solo chi avrà diritto a fare domanda d'asilo potrà rimanere in Europa, mentre gli altri verranno immediatamente respinti. La nave della Ong verrà sequestrata e Malta avvierà delle indagini.Continua a leggere

Migranti - la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

Sbarco Migranti da nave Maersk a Pozzallo - fermato scafista : fermato lo scafista che ha condotto la piccola imbarcazione con i 113 migranti giunto a Pozzallo a bordo della nave Cargo Alexander Maersk.

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...