Migranti | naufragio al largo della Libia | circa 100 dispersi

La Libia : 100 Migranti dispersi dopo un naufragio. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, ha confermato che «circa 100» migranti sono «dati per dispersi» nel naufragio di un «gommone» avvenuto «ad est di Tripoli». Il portavoce, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato inoltre che c’è stato «il salvataggio di 14 migranti illegali». Ghasem ha avvertito che si tratta di «informaz...

Migranti - cento dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo : Si teme una nuova "strage" di Migranti sulla rotta del Mediterraneo Centrale. cento Migranti risultano dispersi al largo delle coste della Libia dopo un naufragio. A darne notizia è stata...

Migranti - Marina libica : “Naufragio di un gommone a est di Tripoli - a bordo c’erano 100 Migranti”. Ricerche ancora in corso : Naufragio di un gommone a est di Tripoli che trasportava circa 100 Migranti. Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem, contattato per telefono dall’Ansa, ha confermato le notizie riportate dalle emittenti Sky News Arabiya e Al Jazeera, comunicando inoltre che c’è stato “il salvataggio di 14 Migranti illegali”. Ghasem ha avvertito che si tratta di “informazioni preliminari” in quanto la motovedetta salpata ...

Naufragio in Libia - dispersi 100 Migranti in mare/ Ultime notizie - Tripoli : Ong - “Italia chiude i porti” : Libia, Naufragio in mare aperto: 100 migranti in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:31:00 GMT)

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - ancora un naufragio nel Mediterraneo : 100 dispersi al largo della Libia : Una barcone con a bordo 100 Migranti sarebbe naufragato al largo delle coste libiche: "Guardie costiere libiche: salvataggio di 14 rifugiati e timori per un naufragio di circa 100 al largo delle coste di Tripoli", ha annuciato su Twitter l'emittente Al Jazeera.Continua a leggere

Migranti - nuovo naufragio nel Mediterraneo : 100 i dispersi. L'Italia chiude i porti alle Ong : Un altro gommone affondato, altre cento vittime nel mar Mediterraneo. A dare notizia del nuovo naufragio è la Guardia costiera libica che è intervenuta in soccorso dell'imbarcazione a est di Tripoli. ...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare» : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare» : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Verso il vertice di Bruxelles : Migranti - l'Europa rischia il naufragio : Il summit del fine settimana a Bruxelles riporta all'ordine del giorno una serie di macro-argomenti: migrazione, sicurezza e difesa, economia e governance, crescita e lavoro, bilancio pluriennale, ...

Migranti : naufragio al largo della Libia - Polizia 'oltre 70 vittime' : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sarebbero oltre 70 le vittime dell'ultimo naufragio avvenuto al largo della Libia nei giorni scorsi. A confermarlo agli investigatori sono stati alcuni dei 42 superstiti, soccorsi dalla nave americana Trenton e sbarcati a Pozzallo, a bordo della nave Diciotti. Secondo

Libia - in un naufragio di Migranti morta una mamma con la figlia neonata : Lucilla Garufi, volontaria di InterSos, ha reso noto che tra le vittime di un naufragio avvenuto la scorsa settimana al largo della Libia ci sono anche una madre con la figlia neonata.Continua a leggere

Marina libica : altro naufragio - recuperati i corpi di 6 Migranti : Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti Continua a leggere L'articolo Marina libica: altro naufragio, recuperati i corpi di 6 migranti proviene da NewsGo.