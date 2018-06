Migranti | Merkel | migranti dall’Italia solo con intesa sui secondari

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo»...

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui Migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità.

Dopo una maratona negoziale durata tutta la notte, il vertice dei Capi di Stato e di governo della Ue trova all'alba un accordo sulla gestione dei Migranti. Un testo che conferma il nuovo paradigma europeo della 'difesa' delle frontiere esterne e concede a ciascun paese un principio da riportare a casa una vittoria da consegnare alle proprie opinioni pubbliche

Vertice Ue su migranti, Conte: "no compromessi al ribasso". Intesa con Emmanuel Macron, mentre Angela Merkel parla di "Intesa tra volenterosi"

Le soluzioni di Merkel sui Migranti e l'Italia dei whistleblower. Di cosa parlare stasera a cena : Promuovendo un accordo tra volenterosi, anziché un accordo generale, Angela Merkel trova la soluzione per avviare verso qualche risultato e qualche progresso la gestione europea delle questioni migratorie. Il prof.avv. era arrivano a Bruxelles con intenti bellicosi dichiarati e un sospetto di doppia

Nulla di fatto con Merkel - Italia : no soluzioni parziali Migranti : Bruxelles, 28 giu. , askanews, Flessibilità europea sulle questioni di bilancio in cambio di una linea più morbida dell'Italia sui migranti? 'Notizia del 2014': così negli ambienti governativi ...

CONSIGLIO UE A BRUXELLES/ Ultime notizie Vertice : Merkel - "Sui Migranti avanti con chi ci sta" : migranti, CONSIGLIO Ue a BRUXELLES: il Vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l’intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l’area Shengen : Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell'Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L'intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che "senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa sarà estromesso dall'area di libera circolazione, con la chiusura delle frontiere interne, prevista dal codice Schengen".Continua a leggere

Assist di Tsipras alla Merkel : "Riprendiamo noi i Migranti dalla Germania" : Nel momento più difficile da quando è alla guida della Germania, Angela Merkel riceve un soccorso insperato: quello di Alexis Tsipras, il primo ministro greco famoso per essere stato uno dei più acerrimi avversari dell'austerity imposta per anno da Berlino.Il capo del governo ellenico, in un'intervista al quotidiano economico Financial Times, si è detto disponibile a sottoscrivere con i tedeschi un accordo che riammetterebbe in Grecia quei ...