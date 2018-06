Migranti | Macron | “Centri di accoglienza non in Francia | ma solo nei Paesi di primo

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui Migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron : così non va ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue : “Italia soddisfatta del nuovo documento” : Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Continua a leggere L'articolo Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” proviene da NewsGo.

Migranti - veto italiano poi si tratta. Patto Conte-Macron apre spiraglio : Un Patto tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron apre lo spiraglio per un accordo al cruciale vertice Ue sui Migranti. Roma e Parigi vorrebbero arrivare ad un'intesa a 28, ma le speranze di riuscire...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Conte : «L’Italia non è più sola» - Il video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Ma quale svolta - sui Migranti vince la linea di Orban e Macron : Bruxelles. Doveva essere il vertice del “cambio radicale” della politica europea sulle migrazioni, del superamento di Dublino e del principio della responsabilità del paese di primo ingresso, dell'Italia non più lasciata sola in Europa, degli altri paesi che aprivano i porti e accoglievano i migrant

Vertice Migranti - Macron perde la calma con Conte : «Non funziona così». Ma nella notte diventa il mediatore : ... il premier socialista svedese ha raffreddato l'atmosfera richiamando i suoi precedenti professionali: «Ho fatto il saldatore industriale per tanti anni prima di entrare in politica e posso dire che ...

Migranti - Tusk : «Trovato l’accordo» Conte mette il veto al vertice Macron si infuria : «Così non va» : Solo intorno alle 4 e mezza del mattino conclusa la trattativa. La Francia spinge per i «campi sorvegliati» nel Mediterraneo

Vertice Ue - accordo Conte-Macron sui Migranti. Si cerca convergenza con gli altri paesi : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti. Ma in serata ha preso corpo una mediazione e poi un accordo tra Italia e Francia sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi, centri in Europa e soldi per il Fondo fiduciario per l'Africa. Una piattaforma su cui potrebbero convergere altri ...

Vertice Ue su Migranti - Conte : "No compromessi al ribasso"/ Intesa con Macron - Merkel "intesa tra volenterosi" : Vertice Ue su migranti, Conte: "no compromessi al ribasso". Ultime notizie, Intesa con Emmanuel Macron, mentre Angela Merkel parla di "Intesa tra volenterosi"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:41:00 GMT)

Migranti - trattativa in Europa : il premier Conte trova l’intesa con Macron. Ma Orban frena : Chiusi nella stanza fino notte fonda, con la tensione alle stelle, nel tentativo di trovare un punto di incontro. Il Consiglio europeo ostaggio del veto dell’Italia. Emmanuel Macron (con la regia di Angela Merkel) che si fa avanti per cercare un’intesa con il premier Giuseppe Conte. La trova. Riescono a convincere una decina di altri leader. Ma la...

Migranti - Conte mette il veto al vertice Ue. E obbliga Macron a mediare : Giuseppe Conte punta i piedi e blocca il documento conclusivo del vertice europeo. Tanto che, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto - fanno trapelare fonti italiane - non è un bluff". Una presa di posizione forte che, pur mandando su tutte le furie Emmanuel ...