Migranti | Macron avverte l' Italia | centri di accoglienza non in Francia Conte | poteva

Migranti - Macron : "Gli hotspot nei Paesi di primo ingresso - non in Francia" : Il Consiglio Europeo ha raggiunto ieri un primo accordo sulla gestione dei flussi migratori e se è vero che, come dichiarato oggi da Giuseppe Conte, "poteva andare meglio", è altrettanto vero che le premesse erano così drammatiche che ci si può ritenere parzialmente soddisfatti che qualche punti in comune è stato trovato.L'Italia, di fatto, ha ceduto su quasi tutta la linea - non ci sarà la distribuzione obbligatoria di tutti i Migranti, ...

Macron ci scarica i Migranti : "Accolti solo nei Paesi di sbarco" : Cala il sipario su uno dei Consigli Ue più tormentati degli ultimi tempi ed è già tempo di distinguo. Mentre l'iniziale euforia del premier Conte ha già ceduto il passo ad un più cauto 'poteva andare ...

Migranti - accordo Ue su base volontaria. Macron : centri nei Paesi di primo arrivo : Il premier all’uscita dall’hotel:?«Se avessi scritto l’accordo da solo sarebbe stato diverso, ma eravamo in 28». Nel documento approvato nella notte dal Consiglio europeo è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni coordinate tra gli stati membri». Verranno creati centri di «accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei Migranti anche in Paesi terzi», sotto il ...

I volenterosi son ben pochi. Macron esclude centri per Migranti in Francia - anche Italia e Spagna dicono no : L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. ...

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui Migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Migranti - accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue : “Italia soddisfatta del nuovo documento” : Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” Continua a leggere L'articolo Migranti, accordo Conte-Macron apre uno spiraglio al vertice Ue: “Italia soddisfatta del nuovo documento” proviene da NewsGo.

Migranti - veto italiano poi si tratta. Patto Conte-Macron apre spiraglio : Un Patto tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron apre lo spiraglio per un accordo al cruciale vertice Ue sui Migranti. Roma e Parigi vorrebbero arrivare ad un'intesa a 28, ma le speranze di riuscire...