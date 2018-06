Migranti | l’accordo c’è ma non si vede | ancora scontro Macron-Conte

Ue - raggiunto l’accordo sui Migranti : Conte: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Vertice Ue - cosa contiene l’accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Approccio globale alla migrazione e maggiore controllo delle frontiere Il documento si apre con l’intento di allargare la gestione del fenomeno e non lasciarlo solo alla gestione dei Paesi di primo arrivo. Di ...

Vertice Ue - cosa contengono le conclusioni dell'accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un'intesa è affrontata in 12 punti. 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il

