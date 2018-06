Migranti | l?accordo arriva all?alba Conte esulta | ora l?Italia non è più sola

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

I 12 punti dell'accordo del Consiglio Ue sui Migranti. Buone intenzioni ma parola chiave è "volontario" : Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, controllo delle frontiere esterne con centri di sbarco nei paesi extra Ue, rifinanziamento del fondo per l'Africa, azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate con gli Stati membri per i salvataggi in mare. Sono alcuni dei concetti contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, adottate nella notte da tutti i leader presenti.EU28 leaders have agreed on #euco ...

