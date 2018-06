Migranti | il testo Ue | dai nuovi centri ai confini esterni

Macron gela Conte : ‘Centri per i Migranti solo in Italia e Spagna - non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui Migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Vertice Ue sui Migranti - ecco il testo dell'accordo : parola chiave è base volontaria : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte ...

Summit Ue - Migranti : accordo su base volontaria. Cosa prevede il testo - : I leader dei 28 Paesi al vertice di Bruxelles hanno trovato l'intesa sul dossier immigrazione. Nel documento spicca il carattere volontaristico, ad esempio su centri di accoglienza per sbarco e ...

Vertice Ue - Conte : 'Niente voto su testo se non c'è parte su Migranti' | : Il premier stoppa l'adozione delle conclusioni al summit di Bruxelles. Salta la conferenza stampa Juncker-Tusk, prevista alla fine della prima giornata di incontri

Migranti - il testo della proposta italiana al vertice di Bruxelles : “L’Europa è chiamata ad una sfida cruciale. Se non riesce a realizzare un’efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l’edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello che coniughi diritti e responsabilità. L’Italia vuole contribuire costruttivamente alla formulazione di questo nuovo approccio. Dobbiamo passare dalla gestione emergenziale, ...

Migranti - il testo della proposta italiana per la riforma del diritto d'asilo : Centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...

Migranti : Camera Usa respinge testo "falchi" repubblicani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Di Maio : bene Merkel su bozza testo che verrà rivista : Lussemburgo , askanews, - "Vedere la cancelliera Merkel dire che quel testo sarà rivisto e non ci sarà nessun testo precompilato da accettare domenica è un segnale di rispetto nei confronti di un ...