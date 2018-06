Migranti | gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza

ilsole24ore

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovivolontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna.: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk: «Troppo presto per parlare di successo»...