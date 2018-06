: 'La Cancelliera ha portato a casa il risultato'. Weber, il vice di Seehofer della Csu (il partito bavarese della Cd… - antoguerrera : 'La Cancelliera ha portato a casa il risultato'. Weber, il vice di Seehofer della Csu (il partito bavarese della Cd… - CyberNewsH24 : #Migranti, Csu apprezza esito vertice Ue - TelevideoRai101 : Migranti, Csu apprezza esito vertice Ue -

Accolte con favore dal capogruppo della Csu nel land bavarese le decisioni prese a Bruxelles sulla politica dei. Per l'esponente bavarese, Dobrindt, la dichiarazione di Bruxelles prevede le misure nazionali sui respingimenti al confine, questione al centro della crisi interna in Germania. "Rilevo che per evitare i"movimenti secondari" il ricorso a misure nazionali è esplicitamente previsto dal testo del consiglio spiega il capogruppo.(Di venerdì 29 giugno 2018)