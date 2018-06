Migranti | Conte | ' Non imposti a nessuno i centri di accoglienza'

Migranti - Macron : «Centri di accoglienza nei Paesi di primo arrivo». Conte : «Era stanco - lo smentisco» : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

Migranti - Macron : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna». Conte lo smentisce : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Migranti - Macron : «Centri di accoglienza nei Paesi di primo arrivo». Conte : «Era stanco - lo smentisco» : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. Ma sull'intepretazione dell'accordo riparte lo...

Migranti - Salvini : soddisfatto per risultati. Complimenti a Conte : Roma, 29 giu. , askanews, 'Sono soddisfatto e orgoglioso per i risultati del nostro governo a Bruxelles. Eppur si muove abbiamo cominciato. Finalmente l'Europa è stata costretta ad accettare la ...

Migranti - Macron avverte l'Italia : centri di accoglienza non in Francia. Conte : poteva andare meglio : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

UE : Il Governo Conte stringe un accordo - redistribuzione Migranti solo su base volontaria : Il Governo italiano ha appena sottoscritto un accordo di compromesso con tutti gli altri stati dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione, riuscendo a far passare il concetto che le frontiere italiane siano considerate come appartenenti all'Europa e quindi che il nostro Paese non possa essere lasciato solo di fronte al problema dei flussi migratori incontrollati. Il compromesso raggiunto questa notte a Bruxelles è riassunto nel fatto ...

Migranti - Consiglio Ue : Conte - "poteva andare meglio"/ Video - Bruxelles : distribuzione solo su base volontaria : Migranti: Conte prima esulta poi frena. Vertice a Bruxelles sul tema Migranti, 'distribuzione volontaria e non obbligatoria'. Parla Macron.

Bruxelles - arriva l’accordo sui Migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

Migranti - Consiglio Ue : Conte - “poteva andare meglio”/ Video - Bruxelles : distribuzione solo su base volontaria : Migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema Migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Migranti Macron gela l’ottimismo di Conte : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna» : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Macron gela Conte : ‘Centri per i Migranti solo in Italia e Spagna - non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Migranti - l?accordo arriva all?alba. Conte esulta : ora l?Italia non è più sola : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi Migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...