Migranti | Conte mette il veto al vertice Ue E obbliga Macron a mediare

ilgiornale

: Ue, Conte blocca il vertice: 'Veto senza intesa su migrantì'. E salta la conferenza stampa con Junc… - borghi_claudio : Ue, Conte blocca il vertice: 'Veto senza intesa su migrantì'. E salta la conferenza stampa con Junc… - RaiNews : Questione migranti 'non può entrare in un pacchetto di trattative che comprenda temi economici”. Fonti di palazzo C… - SkyTG24 : #UltimOra Bruxelles, premier #Conte ha bloccato conclusioni della prima parte del vertice europeo. L'Italia vuole v… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Giuseppepunta i piedi e blocca il documento conclusivo deleuropeo. Tanto che, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk, e della Commissione, Jean-Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il- fanno trapelare fonti italiane - non è un bluff". Una presa di posizione forte che, pur mandando su tutte le furie Emmanuel, loe a sottoscrivere una bozza che impegna i Paesi europei a farsi carico, "sulla base di sforzi condivisi", deisalvati in mare "secondo il diritto internazionale" e smistati "in centri controllati creati in Stati membri solo su base volontaria"."Oggi tocchiamo con mano se la solidarietà europea esiste o no". Prima che inizi ilci tiene arlo bene in chiaro. "Noi, compromessi al ribasso, non ...