Migranti | Conte | L' Italia non ha dato disponibilità a centri

Migranti - Conte : "Nessuna disponibilità dell'Italia a nuovi centri di accoglienza" : Dopo le prime dichiarazioni di stanotte, dopo il raggiungimento dell'accordo al Consiglio Europeo sulla gestione dei flussi migratori, il President del Consiglio Giuseppe Conte, ancora a Bruxelles, ha tenuto una breve conferenza stampa per chiarire la posizione dell'Italia e fugare i dubbi emersi in queste ultime ore.Conte, dopo le parole del Presidente francese Emmanuel Macron, ha fatto subito una doverosa precisazione. L'Italia non ha dato ...

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo»...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui Migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Migranti - Conte : 'Non imposti a nessuno i centri di accoglienza' : L'accordo raggiunto dagli Stati Ue al vertice di Bruxelles "fa riferimento ai centri di accoglienza, ma non si impone a nessuno di realizzarli". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, illustrando le ...

Migranti - Conte : azioni condivise anche nei salvataggi. Merkel : intesa con Grecia e Spagna : Il presidente del consiglio italiano ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri di accoglienza volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fattoinvece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue...

Migranti - Macron : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna». Conte lo smentisce : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

