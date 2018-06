Migranti - Consiglio Ue : Conte - “poteva andare meglio”/ Video - Bruxelles : distribuzione solo su base volontaria : Migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema Migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:40:00 GMT)

Quello che non ho : il Consiglio Ue fissa solo principi sui Migranti - senza concretezza nè soldi : L'entusiasmo dell'intesa notturna è durato lo spazio di una notte, appunto. Già con l'inizio del secondo giorno di lavori qui al Consiglio europeo di Bruxelles emergono le prime spine dell'accordo a 28 sui migranti. Un guscio vuoto. Dal quale già si smarcano paesi come la Francia: eppure è stato Emmanuel Macron a lavorare fianco a fianco con Giuseppe Conte per raggiungere l'accordo. In sostanza: Parigi insiste a dire ...

Consiglio UE - Migranti sfida dell'Europa tutta : "Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in ...

Migranti - dagli hotspot 'volontari' ai centri di sbarco : cosa prevedono le conclusioni del Consiglio Ue : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per impedire il ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e ad arginare ulteriormente la migrazione illegale su tutte le ...

I 12 punti dell'accordo del Consiglio Ue sui Migranti. Buone intenzioni ma parola chiave è "volontario" : Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, controllo delle frontiere esterne con centri di sbarco nei paesi extra Ue, rifinanziamento del fondo per l'Africa, azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate con gli Stati membri per i salvataggi in mare. Sono alcuni dei concetti contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, adottate nella notte da tutti i leader presenti.EU28 leaders have agreed on #euco ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento perché manca ancora la parte sui Migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.

A Bruxelles il Consiglio più difficile. Conte : "Sui Migranti non accetteremo compromessi" : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.