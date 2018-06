Migranti | cento dispersi in un nuovo naufragio nel Mediterraneo

Migranti - naufragio al largo delle coste libiche. «Cento dispersi in mare». Porti italiani chiusi alle ong : Emittenti televisive arabe parlano di una nuova tragedia del mare al largo delle coste della Libia. «Fonti libiche: naufragio di un'imbarcazione a est di Tripoli che trasportava circa...

Sondaggi - il 64 per cento degli italiani approverebbe blocco navale per fermare i Migranti. Uno su tre tra elettori Pd : “Quindici anni fa la metà dell’Italia era disponibile ad accogliere gli immigrati“, sostiene Enzo Risso, il direttore scientifico dell’Istituto di Sondaggi Swg. “Ora ci troviamo con quasi il 70 per cento che è per politiche di chiusura“. Un cambio radicale, nella cultura e nella mentalità di un Paese, che sembra confermare la linea politica adottata dal governo Conte nella gestione dell’emergenza ...

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria. Duecento a bordo - anche una donna incinta : Reggio CALABRIA - E' arrivata stamattina nel porto di Reggio Calabria la nave 'Sea Watch 3' con a bordo 232 Migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, fra cui 17 donne, 29 minorenni e un bimbo di 5 anni ...

Gli eMigranti italiani in Francia tra Ottocento e Novecento : Per un'incredibile bizzarria, infatti, solo nel Bel Paese, Ventura è considerato 'un attore francese', mentre per il resto del mondo Lino è l'attore italiano per eccellenza. Nel 1953, Ventura fu ...