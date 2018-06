Migranti | Berlusconi | Politica estera non può ridursi ad esibizione muscolare

Migranti - Berlusconi : “Giusto battere pugni sul tavolo - ma non possiamo allearci con Visegrad” : Silvio Berlusconi in una lettera del Corriere della Sera spiega che la sua collocazione in Europa sul tema dei Migranti coincide con quella dei popolari europei: "Non tutti coloro che sembrano difendere i nostri stessi principi sono in realtà nostri alleati. Sarebbe ingenuo pensare che possano esserlo, i paesi del gruppo di Visegrad".Continua a leggere

Migranti. Berlusconi : “l’Italia non è più il ventre molle d’Europa” : Silvio Berlusconi interviene sulla questione Migranti. “Il nostro Paese non è più disposto a essere il ventre molle d’Europa, e a

Roberto D'Alimonte : 'Matteo Salvini imbattibile sui Migranti - ma il suo maestro è Silvio Berlusconi' : Non c'è, oggi, in Italia, comunicatore politico più efficace di Matteo Salvini . A dirlo è il politologo Roverto D'Alimonte in una lunga intervista al quotidiano Italia Oggi : 'Il tema dell' ...