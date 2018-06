Migranti | accordo Ue su base volontaria Macron | centri nei Paesi di primo arrivo

Migranti - l?accordo arriva all?alba. Conte esulta : ora l?Italia non è più sola : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

Ue - accordo su Migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

Migranti - Belgio : buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino : "Quello trovato durante la notte sui Migranti è buon accordo che fa un passo nella buona direzione che ci permette di continuare a lavorare nel quadro di Schengen, con un approccio globale". Lo ...

"Quello trovato durante la notte sui Migranti è buon accordo che fa un passo nella buona direzione che ci permette di continuare a lavorare nel quadro di Schengen, con un approccio globale".

Migranti : accordo fra i 28 paesi dell'Ue/ Video - vertice Bruxelles - Conte "Europa più responsabile e solidale" : Migranti: accordo fra i 28 paesi UE. vertice Bruxelles, il premier italiano, Giuseppe Conte, si dice molto soddisfatto: “L’Italia non è più sola”. L'intesa è stata annunciata da Donald Tusk(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:40:00 GMT)

Vertice Ue - cosa contiene l’accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Approccio globale alla migrazione e maggiore controllo delle frontiere Il documento si apre con l’intento di allargare la gestione del fenomeno e non lasciarlo solo alla gestione dei Paesi di primo arrivo. Di ...

Vertice Ue - cosa contengono le conclusioni dell’accordo sui Migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell’UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell’UE, il ...

Centri controllati e piattaforme di sbarco - glossario del non accordo sui Migranti : Nel documento finale dell'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Bruxelles il punto 5 (in tutto sono 12) spiega che cosa siano i "Centri controllati", un nuovo strumento che secondo il premier Giuseppe Conte testimonierebbe che "l'Italia non è più sola" nella gestione dei migranti. Ma cosa sono

Ok Conte e Merkel. Ko Macron Accordo Ue - chi vince e chi perde Il testo dell'intesa sui Migranti : Quella migratoria "e' una sfida non solo di uno Stato membro, ma di tutta Europa nel suo insieme". E' questa la premessa da cui partono le conclusioni del Consiglio europeo, adottate all'unanimità all'alba dai capi di Stato e di governo dell'Ue. Il documento in 12 punti introduce diverse novità. I leader si dicono "determinati a continuare Segui su affaritaliani.it

Accordo Ue su Migranti - Msf : 'Politiche europee condannano le persone' - : Dopo l' intesa a 28 sull'immigrazione, l'Ong chiede di mettere fine alle "politiche che costringono le persone a rimanere intrappolate in Libia o a morire in mare". Intanto la Aquarius, dopo il no di ...

Migranti - l’accordo Ue cosa dice - soprattutto per l’Italia : L’accordo lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, con un laconico tweet all’alba, ore 4:34: “I leader dei 28 UE hanno concordato le conclusioni compresa la questione migrazione”. Una nottata per incardinare nel documento tutte le posizioni e trovare la quadra dopo che ieri attorno alle 22 il premier Conte aveva ventilato la possibilità di non firmare alcunché qualora non fossero considerate le ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron alza la voce ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti, c'è l'accordo Ue. Le minacce fatte dall'Italia ha messo paura. Dopo la minaccia di veto dell'Italia e al termine…

Vertice Ue sui Migranti - ecco il testo dell'accordo : parola chiave è base volontaria : Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per evitare un ritorno ai flussi incontrollati del 2015 e contenere ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte ...