Migranti | accordo Ue ma è caos Sui centri di accoglienza è scontro fra Conte e Macron

Giuseppe Conte e Angela Merkel : nessun accordo sui Migranti secondari : Non c'è accordo tra Giuseppe Conte e Angela Merkel sui migranti secondari. "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Ha detto la cancelliera tedesca al termine del vertice Ue. Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la ...

Migranti - Macron : l'accordo non mette in discussione Dublino - : Il capo di Stato francese, una volta raggiunta l'intesa :" Verso i Paesi di primo arrivo dobbiamo essere più solidali". Plauso da parte del quartetto di Visegrad. Tusk: "Presto per parlare di successo"...

Ue - raggiunto l’accordo sui Migranti : Conte: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Quello raggiunto sui Migranti è un accordo soddisfacente per l'Italia. Al 70% : "Vi devo fare una confessione, se avessi potuto scrivere da solo le conclusioni, qualche passaggio, lo avrei scritto diversamente". E' in questa frase, pronunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, davanti ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'hotel di Bruxelles, il senso della lunga maratona negoziale che ha portato all'accordo con gli altri leader europei sui migranti. "Considerato ...

UE : Il Governo Conte stringe un accordo - redistribuzione Migranti solo su base volontaria : Il Governo italiano ha appena sottoscritto un accordo di compromesso con tutti gli altri stati dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione, riuscendo a far passare il concetto che le frontiere italiane siano considerate come appartenenti all'Europa e quindi che il nostro Paese non possa essere lasciato solo di fronte al problema dei flussi migratori incontrollati. Il compromesso raggiunto questa notte a Bruxelles è riassunto nel fatto ...

Che cosa prevede il nuovo accordo europeo sui Migranti : Il vertice europeo sui migranti si è concluso con un accordo dopo una lunga notte di discussioni e una presa di posizione dell'Italia che...

Bruxelles - arriva l’accordo sui Migranti. Conte : «Chi entra in Italia entra in Ue» | : Lasciando all’alba la sede del vertice, il premier Italiano è apparso visibilmente soddisfatto: «Adesso non siamo più soli»

Macron gela Conte : ‘Centri per i Migranti solo in Italia e Spagna - non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Bruxelles ha trovato un accordo sui Migranti : La cancelliera tedesca Angela Merkel mentre parla con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk (S) e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante il vertice dei leader dell’Unione europea incentrato sulla migrazione, la Brexit e le riforme della zona euro, 28 giugno 2018, Bruxelles (Foto: LUDOVIC MARIN / AFP / Getty Images) L’accordo sui migranti è stato trovato nel cuore della notte di venerdì 29 giungo, dopo 13 ore di ...

Migranti - l?accordo arriva all?alba. Conte esulta : ora l?Italia non è più sola : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

Migranti - accordo Ue su base volontaria. Macron : centri nei Paesi di primo arrivo : Il premier all’uscita dall’hotel:?«Se avessi scritto l’accordo da solo sarebbe stato diverso, ma eravamo in 28». Nel documento approvato nella notte dal Consiglio europeo è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni coordinate tra gli stati membri». Verranno creati centri di «accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei Migranti anche in Paesi terzi», sotto il ...

Ue - accordo su Migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

Migranti - Belgio : buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino : "Quello trovato durante la notte sui Migranti è buon accordo che fa un passo nella buona direzione che ci permette di continuare a lavorare nel quadro di Schengen, con un approccio globale". Lo ...

Migranti - Belgio : buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino : Migranti, Belgio: buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino Migranti, Belgio: buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino Continua a leggere L'articolo Migranti, Belgio: buon accordo Ue ma resta regolamento di Dublino proviene da NewsGo.