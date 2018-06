Mi trasferisco per seguire mio marito E cerco lavoro

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Come già da anni avviene, anche il 2017 ha registrato un aumento degli espatri dall’Italia (+3,6%) superando la cifra record di 5 milioni di nostri connazionali che hanno scelto di trasferirsi all’estero. Dagli ultimi dati dell’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) emerge però una novità: l’identikit dell’expat italiano è cambiato nel tempo, ora è donna e giovane (tra i 20 e i 30 anni), molto probabilmente alla ricerca di maggiore autonomia e soprattutto opportunità. Ma cosa succede quando hai già costruito nel tuo Paese una carriera, una famiglia e a tuoviene offerta un’opportunità lavorativa all’estero talmente appetibile da non poter rifiutare? Beh, le cose in questo caso sono un po’ diverse, in primis perché non è una tua scelta. Quando ci si trova davanti a questo bivio, e a sempre più famiglie italiane accade, devi avere la razionalità di bilanciare bene tutti i ...