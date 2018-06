Mercedes sempre avanti in Austria | Hamilton il migliore nelle libere 3Â° Vettel | poi le

F1 Libere2 Zeltweg - Vettel insegue; le Mercedes sempre davanti : Un venerdì che è stato una lunga conferma di un tema proposto al mattino e via via sviluppato nell'arco di entrambe le sessioni di libere: la superiorità delle Mercedes . Nulla di schiacciante, la ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

F1 - Mercedes - Wolff rivela : 'Regolamenti 2019? Non si può sempre porre dei veti' : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Auto Motor Und Sport, Toto Wolff ha parlato dei regolamenti 2019, sottolineando come Mercedes si sia presa il giusto tempo per valutare il concept aerodinamico proposto dalla Federazione Internazionale per il ...