Mercato NBA – Si muovono anche gli Warriors | i campioni NBA interessati a Jamal Crawford

Mercato NBA - gli obiettivi delle 30 squadre per la free agency 2018 : Manca poco all'inizio del Mercato dei free agent: tra obiettivi ambiziosi e buchi nel roster da riempire, tutte le squadre della NBA hanno qualche movimento da fare per migliorare le prospettive in ...

Mercato NBA - Lakers - Celtics - 76ers : tutti pazzi per Kawhi Leonard : Nella serata italiana, prima mattinata americana, il mondo NBA è andato in fibrillazione in attesa di una scossa ufficiale che , ancora, non è arrivata, anche se sembra ormai questione di ore. I San Antonio Spurs e Kawhi Leonard sono sempre più vicini ...

Mercato NBA - le questioni irrisolte della free agency 2018 : tutto quello che c'è da seguire : La risposta a qualsiasi domanda sulla free agency 2018 - che inizierà all'alba italiana di sabato, anche se poi in realtà prima del 7 luglio non sarà possibile rendere ufficiale la stragrande ...

Mercato NBA – Rilancio dei Sixers per Kawhi Leonard : ecco l’offerta presentata ai San Antonio Spurs : Mercato NBA, anche i Sixers ancora in corsa per Kawhi Leonard: ecco l’offerta presentata da Philadelphia al front office degli Spurs Il Mercato NBA entra nel vivo e Kawhi Leonard sarà, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti principali. Dato ormai per assodato il suo addio ai San Antonio Spurs, resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Nonnostante il cestista abbia espresso la volontà di giocare a Los Angeles ...

Mercato NBA - LeBron James ha contattato Kevin Durant per andare ai Lakers con lui? : La suggestione arriva da Stephen A. Smith Durante First Take e le sue parole hanno già ricevuto alcune smentite da parte di altri reporter. Il sentore però è che la fibrillazione in queste ultime ore ...

Mercato NBA – Bucks indecisi sul futuro di Jabari Parker - i Kings pronti a piazzare il colpo : Milwaukee Bucks indecisi sul rinnovo di Jabari Parker, i Sacramento Kings sondano il terreno sul possibile restricted free agent Scelto come #2 pic nel Draft 2014, su Jabari Parker c’erano grandi aspettative, in parte disattese a causa dei numerosi infortuni che ne hanno minato la carriera. Solo 183 partite giocate in 4 anni, (appena 31 nell’ultima stagione) con 15.3 punto, 5.5 rimbalzi e 2 assist di media. Numeri ma soprattutto solidità ...

Mercato NBA – Pazzesco! LeBron James chiama Kevin Durant - ma niente Cavs : i due insieme ai Lakers : Secondo gli ultimi rumor di Mercato, LeBron James vorrebbe convincere Kevin Durant ad unirsi a lui a Lakers: la free agency prende fuoco-- Il 1° luglio LeBron James sarà ufficialmente un free agent e come tale potrà accordarsi con qualsiasi franchigia. Sembra ormai certa la sua partenza da Cleveland, ma la domanda è: quale sarà la sua prossima squadra? In effetti è difficile da dire, LeBron è sulla lista dei desideri di qualsiasi ...

Mercato NBA – Aaron Gordon pronto al rinnovo - ma al massimo salariale : per i Magic la cifra è pesantissima : Mercato NBA, Aaron Gordon giura amore agli Orlando Magic, ma al prezzo di un rinnovo al massimo salariale: le cifre sono un salasso per le casse della franchigia Dopo aver posto la firma sulla miglior stagione della carriera (17.6 punti, 7.9 rimbalzi, 2.3 assist a partita), confermandosi il miglior talento in casa Orlando Magic, Aaron Gordon è pronto a battere cassa. La guardia della franchigia della Florida ha dichiarato: “vorrei ...

Mercato NBA – Paul George informa i Thunder - sarà free agent : ecco i possibili scenari : Paul George ha informato ufficialmente gli Oklahoma City Thunder della sua volontà di diventare free agent: ecco i possibili scenari Nonostante avesse più volte espresso la volontà di svincolarsi dal contratto con OKC, Paul George non aveva ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Stando a quanto si legge su ESPN, la decisione ufficiale è arrivata: l’ex stella dei Pacers ha informato i Thunder della sua volontà di ...

Mercato NBA - Paul George non esercita l'opzione : sarà free agent dall'1 luglio : La notizia era largamente attesa, ma va comunque registrata: Paul George ha reso noto agli Oklahoma City Thunder che non intente esercitare l'opzione a suo favore per l'ultimo anno del suo contratto e ...

Mercato NBA : i Lakers tornano all'assalto di Kawhi Leonard - la chiave per arrivare a LeBron James : Il primo assalto dei Lakers per aggiudicarsi Kawhi Leonard non è andato a buon fine. La scorsa settimana lo scambio di telefonate e massaggi con gli Spurs si è bruscamente interrotto prima che la ...

Mercato NBA – Lakers - Magic Johnson si gioca tutto nella free agency : “se fallirò sono pronto a lasciare” : Magic Johnson pronto a rinforzare i Lakers nel corso della free agency: in caso di mancato arrivo di top player però, il gm giallo-viola sarebbe pronto a farsi da parte Il 1° luglio è ormai alle porte e le franchigie NBA stanno delineando le strategie da seguire in vista della free agency. I Los Angeles Lakers dovranno essere grandi protagonisti. Ci si aspetta grandi colpi dai giallo-viola infatti, a tal punto che se non dovessero arrivare dei ...

Mercato NBA – Il futuro di LeBron James lo svela Snoop Dogg! Il rapper ha notato un dettaglio particolare [FOTO] : Snoop Dogg ha notato un particolare nell’abbigliamento di LeBron James che sarebbe ‘legato’ al suo futuro: le scarpe del ‘Re’ lo spingono verso Los Angeles Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro ...

Mercato NBA – Gortat ai Clippers libera DeAndre Jordan - ma con una trade : ecco la franchigia interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...