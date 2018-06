Meloni a Di Maio | ' Il lavoro non si può creare per editto'

Povertà.Meloni - question time a Di Maio : 11.33 "Fratelli d'Italia chiede di sapere dove il governo intenda recuperare i fondi per il reddito di cittadinanza annunciato dal M5S e che molti cittadini attendono". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni annunciando un question time al ministro del Lavoro Luigi Di Maio che verrà presentato oggi in Aula alla Camera. "Tra i punti qualificanti del'contratto di governo -dice Meloni - è previsto lo stanziamento di 17 mld annui ...

Alleanza tra Salvini - Di Maio e Meloni : Roma intitola via ad Alimarante : La maggioranza di Governo si trasferisce anche sul piano locale. “Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Meloni : Salvini spieghi a Di Maio che cittadini non si ricattano : Roma, 9 giu. , askanews, 'Domani si vota in oltre 700 Comuni italiani. Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5S perché così avranno un governo amico. ScusaLuigi ...

Elezioni : Meloni a Di Maio - cittadini non si ricattano : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Domani si vota in oltre 700 Comuni italiani. Il neo vicepremier Di Maio dice che ai cittadini conviene votare sindaci del M5S perché così avranno un governo amico. Scusa Luigi Di Maio e invece i Comuni che dovessero scegliere un sindaco di un altro colore non potranno parlare con i ministri grillini?”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“I ...

Salvini e Di Maio ci riprovano. Ora il problema è Giorgia Meloni : (Foto: GiorgiaMeloni.it) Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno passato il pomeriggio alla Camera, dove hanno provato a rinfrancare i colloqui, a inserire altri nomi nel bussolotto del toto-ministri e a trovare il modo di non inciampare su Giorgia Meloni. Una missione delicata che sembrerebbe essere riuscita. Giuseppe Conte premier e Meloni nella maggioranza, ma senza ministero, sembrerebbe essere il coniglio che è uscito dal cilindro della ...

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini sui ministri. Alla Camera anche Meloni. Il nodo è ingresso di Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato Alla Camera l’Incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione arriva al termine dell’Incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

La base M5s avverte Di Maio : "Meloni? No a patti coi fascisti" : Dopo lo scoglio Savona arriva un altro nodo da sciogliere per l'eventuale governo gialloverde. Fratelli d'Italia punta ad entrare in maggioranza e ad ottenere anche un ministero. Ma di fatto dai Cinque Stelle su questa ipotesi è arrivato un "no". Un rifiuto che sta spaccando la base del Movimento Ciqnue Stelle che in queste ore sta mettendo sulla graticola il capo politico Luigi Di Maio: "Sono un elettore del M5s, già non ho digerito l"alleanza ...

Di Maio al tavolo con il No alla Meloni : E' cominciato alla Camera l'atteso incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per verificare se sia possibile un'intesa in extremis per un governo giallo-verde. Ma il nodo delle ultime ore, al di là della presenza dell'economista Paolo Savona, è l'ingresso di Fdi nell'esecutivo su cui al momento c'è il veto pentastellato. Fonti qualificate M5s infatti confermano ad HuffPost che il Movimento non vuole l'allargamento della ...

Governo - vertice tra Salvini e Di Maio La Russa e Meloni : «Favoriamo la nascita del governo» : Accelerazione sulla trattativa per il nuovo Governo gialloverde: il segretario della Lega annulla tutti gli impegni elettorali per stringere sul «contratto» con il leader M5S