Melges 24 European Sailing Series | a Torbole Arkanoè by Montura centra la prima vittoria

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’equipaggio dibyal24è protagonista di unamozzafiatogiornata di regate aper la flotta24, riunitasi in questo weekend nel Lago di Garda settentrionale per il terzo evento del circuito24e per iniziare a testare il campo di regata che ad agosto ospiterà il Campionato Europeo. L’equipaggio diby, in nuova formazione in vista del Campionato Europeo, con l’olimpionico Sloveno Karlo Hmeljak a chiamare le scelte tattiche e Nicholas Dal Ferro nel ruolo di trimmer, è riuscito nell’impresa dire il primo successo di giornata da quando ha iniziato a incrociare tra le boe della Classe24. L’imbarcazione timonata da Sergio Caramel, con risultati parziali di UFD-6-1, si trova attualmente ad occupare la quindicesima ...