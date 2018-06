«Meet me alla boa» | l’esordio narrativo di Paolo Stella

Cl presenta il Meet ing : guarda alla Lega e snobba i 5 Stelle : All'edizione 2018 del Meeting dell'Amicizia tra i popoli non è stato invitato a partecipare nessun esponente del Movimento Cinque Stelle . Nel vasto programma della settimana riminese di Cl, dal 19 al 25 agosto, non figura, infatti, nessun esponente del movimento di Luigi Di Maio. alla kermesse che ogni anno segna la ripresa della politica dopo la pausa estiva ci sarà, invece, la Lega : non con il leader Matteo Salvini ma con il ...

Petrolio in calo. Conto alla rovescia per il Meeting OPEC : Teleborsa, - Prezzi del Petrolio in flessione mentre entra nel vivo il meeting OPEC , a Vienna. Ancora non è chiaro cosa faranno i paesi del Cartello ed i maggiori esportatori non allineati, sui ...