Mediaset : società - Dailymotion dovrà rimuovere contenuti non autorizzati (2) : (AdnKronos) – L’ordinanza del Tribunale di Roma, rileva il gruppo italiano, “assume particolare importanza in questi giorni, ponendosi in totale sintonia con la proposta di direttiva “diritto d’autore nel mercato unico digitale” sulla quale il Parlamento europeo, a Strasburgo il 5 luglio, sarà tenuto a confermare il mandato a negoziare ‘ con Commissione europea e Consiglio Ue – sulla base della ...