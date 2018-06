Mediaset affonda su downgrade Morgan Stanley

Contratto e conti - Mediaset affonda in Borsa a -5% : Se non è un paradosso poco ci manca. Perché ora che il negoziato di governo tra la Lega e il Movimento 5 Stelle va verso la stretta finale, è proprio chi questo negoziato l'ha agevolato, anzi permesso, a pagare il prezzo più alto: Silvio Berlusconi. Mediaset è sprofondata a -5,2% in Borsa e a pesare sono state anche le norme sul conflitto d'interessi contenute nella bozza del Contratto pubblicato in esclusiva ...