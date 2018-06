Matteo Salvini | a Pontida le bandiere blu-sovranista al posto di quelle verdi | scippa il

Matteo Salvini contro i Pearl Jam : "Onore a Rita Pavone - non si inchina al pensiero unico" : Matteo Salvini appoggia Rita Pavone e attacca i Pearl Jam. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, il ministro dell'Interno si è accodato alla polemica sollevata dalla cantante, che, sempre via social, aveva criticato la band. Il gruppo guidato da Eddie Vedder nel corso del concerto tenuto allo stadio Olimpico di Roma ha intonato la canzone "Imagine", accompagnata con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag ...

Matteo Salvini : "Ho ricevuto oltre 50 minacce di morte. Ministro della malavita Saviano lo dica a qualcun altro" : "Nessun Ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, a Radio Capital. "Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda". Sulla scorta al giornalista, il Ministro precisa: "Non sono io che decido. Chi di competenza valuterà".Quanto al vertice Ue, ...

Per Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - divorzio all’europea : Da un lato c'è Silvio Berlusconi, che in una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera conferma la sua collocazione tra i popolari europei. Dal lato opposto c'è Matteo Salvini, che in un'intervista a Libero auspica, per il 2019, un'Europa a guida sovranista. Non potrebbero essere più lontani i due leader un tempo alleati: oltre che sulla politica nazionale, ormai il divorzio è anche in Ue."Se può essere ...

Matteo Salvini - intervista a Libero : 'Come riscatterò l'Italia' : 'Domenica sarà una Pontida spettacolare, con numeri e un entusiasmo mai visti. Abbiamo lanciato l'hashtag #lamiaprimapontida, perché verranno da tutta Italia, da Napoli ne aspetto cinquecento'. Tanto ...

Matteo Salvini umilia ancora Emmanuel Macron : 'Fa il matto perché in Francia è al minimo della popolarità' : Proprio mentre stava per iniziare il decisivo vertice europeo sull'immigrazione, Matteo Salvini non ha perso l'occasione per attaccare Emmanuel Macron . Lo ha fatto lasciando l'aula della Camera dopo ...

Elisa Isoardi : "Cucino per Matteo Salvini - ma il piatto preferito chiedetelo a lui. La Clerici? Una grande maestra" : "Cucino per Matteo, ma il piatto preferito chiedetelo a lui". Elisa Isoardi, intervistata dalla Stampa, s'irrigidisce quando sente pronunciare il nome del compagno. La conduttrice, nel corso della presentazione del palinsesto autunnale Rai ha manifestato il suo entusiasmo per la sua prossima esperienza alla guida della "Prova del cuoco", ma quando le domande dei cronisti hanno deviato sulla sua storia d'amore con il ministro dell'Interno, ha ...

'Cosa mi possono fare?'. Matteo Salvini Terminator : sfida clamorosa all'Europa - la vendetta per il Cav : Ogni lite con Bruxelles è 'una medaglia al valore'. Matteo Salvini versione Terminator si prepara a suon di proclami e minacce al Consiglio europeo che nelle prossime 48 ore segnerà in un modo o nell'...

Arioli-Plateroti (FI) : “Attaccare Matteo Salvini è da folli” : “Continuare ad attaccare il Ministro dell’interno Matteo Salvini è da folli”, inizia senza giri di parole il comunicato congiunto inviato dal Coordinatore FI del V Municipio di Roma Luca Arioli e da Sara Plateroti Dirigente Romana e Provinciale di Forza Italia. “Matteo Salvini -continuano i due esponenti- sta semplicemente cercando di attuare una parte del Programma Elettorale del CentroDestra, poichè scritto proprio con Forza ...

Matteo Salvini - la prova del trionfo : si prende tutta l'Italia. Impensabile - chi lo ha votato : Questa è la prova: Matteo Salvini sta davvero conquistando tutta l'Italia, da nord a sud e non solo. I rom caminanti di Avola, Noto e Pachino, Sicilia profonda, hanno votato per lui. 'Perché abbiamo ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquistato gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

"Finalmente - dalla protesta ai fatti". Intervista a Matteo Salvini : Una "festa" di "orgoglio" e di bilancio per un partito che "mai è stato così forte". Con questo spirito Matteo Salvini, in un'Intervista all'Agi, affronta il suo "quinto raduno di Pontida" da segretario federale, in programma domenica. Che partito è la Lega di questa Pontida 2018? "La Lega che va al raduno quest'anno è un partito che ...

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Emmanuel Macron e la carezza a Papa Francesco - Matteo Salvini lo seppellisce : 'Volete sapere perché fa il matto?' : La carezza di Emmanuel Macron a Papa Francesco ha sbigottito il mondo. E Matteo Salvini dà a quel gesto una lettura politica: 'È la prima volta che vedo qualcuno che accarezza il Papa. Macron fa il matto perché è al minimo della sua popolarità nel suo Paese' e ...

“Ah - è lei?”. Ecco chi è la sorella di Matteo Salvini. Mai vista? Che differenza… : Su Matteo Salvini sappiamo praticamente tutto, o almeno ci sembra. Il primo matrimonio nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, giornalista presso una radio privata, di origini pugliesi: da lei ha un figlio, Federico, nel 2003. Dopo aver divorziato da Fabrizia, Matteo inizia a convivere con Giulia Martinelli, dalla quale ha, nel dicembre 2012, una figlia: Mirta. Poi, all’inizio del 2015 la rivista Novella 2000 svela la storia tra Salvini e la ...