Matteo Renzi compra una villa da 1 | 3 milioni Polemiche su ex segretario Pd | disse

Matteo Renzi compra una villa a Firenze da 1 - 3 milioni di euro. A gennaio aveva detto : “Sul conto ho 15mila euro” : Una villa in via Tacca a Firenze, 276 metri di superficie catastale, 11,5 vani, due livelli con salotto triplo, grande cucina abitabile, studio, tre camere e tre bagni, terrazza. Costo: un milione e trecentomila euro. Acquirenti: il senatore Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini. L’ex presidente del consiglio ha comprato una nuova casa. O meglio sta per comprare: lo scrive il quotidiano La Verità che racconta come Renzi abbia firmato un ...

Nuova catena Facebook su Gianni Renzi - ex portaborse di Matteo : bufala o indignazione? : Basta come sempre un meme, la foto di un qualunque individuo ed un testo che accompagni la presunta parentela con un politico per scatenare l'indignazione popolare, come avvenuto nel corso delle ultime ore con Gianni Renzi. Stiamo parlando di un'immagine apparsa su Facebook da alcune ore a questa parte, in cui l'ex Presidente del Consiglio viene accusato di aver assicurato al fratello un posto di lavoro ben pagato, prima di lasciare il proprio ...

Televisione - Matteo Renzi pronto a lanciarsi nella veste di conduttore : La prima apparizione televisiva dell’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi risale al 1994, quando partecipò come concorrente a una puntata della Ruota della Fortuna. Molto prima della sua ascesa politica. Come annunciato dal produttore televisivo Lucio Presta, Renzi è pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva: un programma sulla città di Firenze in cui l’ex premier giocherà il ruolo di “guida turistica”. In ...

Matteo Renzi fa un nuovo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Matteo Renzi fa un novo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

Matteo Renzi conduttore di un programma tv? L’ indiscrezione : Matteo Renzi conduttore tv? Secondo alcune indiscrezioni l’ex Premier starebbe valutando di realizzare un programma televisivo in collaborazione con l’amico di sempre Lucio Presta, l’agente dei personaggi televisivi nonché marito di Paola Perego tornata in Rai il 25 giugno alla conduzione di un programma davvero carino: Non disturbare. Matteo Renzi torna al primo amore? La televisione? L’ex segretario del Partito Democratico sta progettando di ...

Matteo Salvini - il vero piano : conquistare Firenze e la Toscana - l'umiliazione finale per Matteo Renzi : Da queste elezioni Comunali la Lega ne esce ancor più forte. Matteo Salvini lo ha detto, chiaro e tondo: dopo aver visto i risultati è andato a letto 'emozionato'. Ma al netto di queste parole, non si ...

Matteo Renzi - nuova vita in televisione. Il produttore Presta : “Sta valutando conduzione di un programma su Firenze” : Non solo viaggi per il mondo e conferenze pagate: nella nuova vita di Matteo Renzi potrebbe esserci spazio anche per la conduzione sul piccolo schermo. L’ex segretario del Partito democratico “sta valutando un progetto televisivo sulla città di Firenze che gli ho proposto, un programma ambizioso”. Parole del produttore televisivo Lucio Presta, che conferma le indiscrezioni delle ultime ore: dopo la ormai celebre apparizione ...

Matteo Renzi valuta il debutto in tv : pronta una trasmissione per lui : Matteo Renzi Matteo Renzi ‘rottama’ se stesso e – tenetevi forte – valuta il debutto in tv. Dopo le recenti debacle elettorali del Pd, l’ex segretario dem si starebbe preparando ad un nuovo inizio: a fare, cioè, il conduttore di un progetto televisivo propostogli dall’agente Lucio Presta, il quale ha confermato le indiscrezioni circolate al riguardo. L’ex premier potrà parlare al pubblico della sua città ...

Massimo Cacciari a valanga - bastonate su Matteo Renzi : 'A calci in c*** - fanno le comiche'. Pd - finirà in disgrazia : 'Questi fanno le comiche, sono da prendere a sculacciate, anzi a calci in culo visto che non sono più bambini'. A parlare è Massimo Cacciari , intervistato dal Fatto quotidiano , e 'questi' sono ...

Matteo Renzi farà un programma TV con Lucio Presta? L’idea per Netflix : Matteo Renzi farà un programma tv con Lucio Presta? L’idea per Netflix La news che non ti aspetti: Matteo Renzi potrebbe fare un programma televisivo tutto suo. A pubblicare l’indiscrezione è “Il Corriere della Sera”, secondo cui l’ex segretario del Partito Democratico “sta progettando di darsi alla tv“, tanto da mettere in piedi “un programma […] L'articolo Matteo Renzi farà un programma TV ...

Matteo Renzi come Obama : il futuro è su Netflix? : Matteo Renzi star di Netflix, mattatore di un programma nuovo che lo veda coinvolto in prima persona. È questo il nuovo progetto dell’ex segretario Pd anticipato dal Corriere della Sera: un prodotto originale dedicato alle bellezze dell’Italia e realizzato grazie alla collaborazione di Lucio Presta, marito di Paola Perego, agente di star del calibro di Roberto Benigni e Paolo ...

Matteo Renzi lascia la politica? L'ex premier pronto per un programma tv : Quale sarà il futuro professionale di Matteo Renzi? Ormai ai margini della scena politica italiana, l'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito democratico starebbe progettando di darsi alla...

Matteo Renzi potrebbe sbarcare presto in tv con un programma tutto suo : Secondo una serie di retroscena pubblicati da Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, Libero e La Verità, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sarebbe in trattativa con il manager Lucio Presta e potrebbe sbarcare a breve su Netflix con un programma di taglio culturale sulle bellezze dell'Italia.Continua a leggere