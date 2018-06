“Matteo | Azzurra è morta” Le parole choc di Antonella ‘investono’ Salvini Cosa è

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) ”Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi”. Quelle, pronunciate da Matteoa Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica.Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia(nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha scritto a VanityFair.it la lettera che avrebbe voluto indirizzare al ministro. ”Mi chiamoSalimbene e sono la mamma di tre splendidi bambini. O, meglio, di due bambini e di un angelo, di nome, che ogni giorno che passa mi manca sempre di più. Ora, non voglio rivolgermi alministro, ma alpadre., il 20 marzo, se ne è andata per colpa di una meningite fulminante da meningococco C, perché non era ...