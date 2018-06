MASSIMO BOSSETTI - LA SORELLA : "IN CARCERE HA SAPUTO CHI HA UCCISO YARA"/ Il tentato suicidio nel 2017 : MASSIMO BOSSETTI, la SORELLA: "in CARCERE ha SAPUTO chi ha UCCISO Yara". La rivelazione della gemella Letizia, che sottolinea: "teme vendetta, rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:56:00 GMT)

MASSIMO BOSSETTI - le parole della sorella Letizia : 'In carcere deve aver saputo chi uccise Yara' : Una rivelazione choc, pubblicata sul settimanale Oggi, potrebbe sconvolgere e far riaprire il caso di Yara Gambirasio. Secondo la sorella gemella Letizia, suo fratello Massimo Bossetti in carcere '...

Il killer di Michella incastrato dal DNA - dopo 32 anni - come MASSIMO Bossetti : Tempi moderni, con la scienza al servizio della giustizia. Un caso simile a quello di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate Sopra scomparsa il 26 novembre del 2010 e ritrovata senza vita in un ...

Delitto Yara Gambirasio/ MASSIMO BOSSETTI aspetta la Cassazione (Quarto Grado) : Il Delitto di Yara Gambirasio al centro dell'ultimo appuntamento stagionale di “Quarto Grado”. Per l’omicidio è stato condannato all’ergastolo in primo e secondo grado Massimo Bossetti.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:55:00 GMT)

“È sul corpo di Yara”. Caso Gambirasio : la scoperta sui resti della ragazzina dopo quasi 8 anni. La speranza per MASSIMO Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...

SAN GIOVANNI XXIII A BERGAMO : “SCIOLTE” MANI DEL PAPA BUONO/ MASSIMO BOSSETTI tra i fedeli in adorazione : San GIOVANNI XXIII torna a casa, le spoglie a BERGAMO e Sotto il Monte: la "Peregrinatio" del PAPA BUONO nei luoghi della Bergamasca fino al prossimo 10 giugno. Tutti gli appuntamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:02:00 GMT)

Urna di Papa Giovanni XXIII in carcere/ Presente MASSIMO BOSSETTI detenuto per l'omicidio di Yara Gambirasio : Papa Francesco, intervista a l'Eco di Bergamo. 'Islam uguale a terrorismo? L'equazione è una menzogna e una sciocchezza: compito della Chiesa è..'.

ESTER ARZUFFI/ Il ruolo della madre di MASSIMO BOSSETTI nel caso di Yara Gambirasio (Quarto Grado) : A “Quarto Grado” torna in primo piano il caso di Yara Gambirasio dopo la morte di ESTER ARZUFFI, madre di Massimo Bossetti, accusato del delitto della tredicenne di Brembate.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:41:00 GMT)

MASSIMO BOSSETTI al funerale della madre Ester Arzuffi : “Grazie” : Massimo Bossetti al funerale della madre Ester Arzuffi: “Grazie” La funzione si è svolta in forma strettamente privata Continua a leggere