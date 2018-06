Maserati Levante | il nuovo SUV 2018 punta su eleganza e sportività

gqitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) Non si può dire chenon abbia vinto la propria scommessa con il suo primo SUV della storia, quelche in due anni è diventata l’auto più venduta del marchio, strappando consensi praticamente dappertutto. Per illa Casa del Tridente ha deciso di aggiornare il proprio fuoristrada provando a ritoccare i due elementi chiave che contraddistinguono la propria offerta:, proponendo due nuovi allestimenti chiamati GranLusso e GranSport. Il primoa rendere il design ancora più moderno, grazie alla finitura metallica che caratterizza le protezioni sotto il paraurti anteriore, ai cerchi in lega Zefiro da 19”, alvolante rifinito in legno e ai nuovi interni firmati Ermenegildo Zegna con sedili comfort in pelle ancora più comodi. Il secondosulla grinta attraverso le finiture degli esterni: dalla calandra in Black Piano ...