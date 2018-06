Maserati celebra il 60° anniversario della “Eldorado” | la prima monoposto europea

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il 29 giugno 1958 lasponsorizzata in Europa, scendeva in pista a Monza con Stirling Moss al volante Ci sono vetture che sono passate alla storia per i grandi successi, per le innovazioni che hanno introdotto o per il pilota che le ha guidate. Altre invece sono diventate vere e proprie icone per quello che hanno rappresentato: una storia particolare, un momento di svolta, un fenomeno sociale e di costume, un evento che è andato ben oltre le tribune di un circuito e ha segnato un’epoca. E’ il caso, famosa per essere stata nel 1958 lain Europa ad essere sponsorizzata da un marchio non legato al mondo dell’automobilismo. Quello, appunto, dei gelati Eldorado. Il primo esempio di sponsorizzazione moderna, dove la vettura prese i colori dell’azienda partner, abbandonando la tradizionale colorazione che la Federazione ...