Maserati celebra 60 anni Eldorado | primo bolide sponsorizzato

Maserati celebra il 60° anniversario della “Eldorado” - la prima monoposto europea : Il 29 giugno 1958 la prima monoposto sponsorizzata in Europa, scendeva in pista a Monza con Stirling Moss al volante Ci sono vetture che sono passate alla storia per i grandi successi, per le innovazioni che hanno introdotto o per il pilota che le ha guidate. Altre invece sono diventate vere e proprie icone per quello che hanno rappresentato: una storia particolare, un momento di svolta, un fenomeno sociale e di costume, un evento che è ...