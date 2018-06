Martina | “A 29 anni dono i miei ovociti alle donne che non riescono a diventare mamme”

Martina Colombari e Alessandro Costacurta - anniversario di matrimonio social : 14 anni di matrimonio, soprattutto nel mondo dello spettacolo, non sono un traguardo da tutti. Per questo motivo Martina Colombari ha voluto festeggiare la ricorrenza anche sui social ricordando il giorno in cui nel suo vestito bianco disse: “Sì, lo voglio” ad Alessandro Costacurta. I due si sono sposati il 16 giugno 2004 e pochi mesi dopo sarebbero diventati genitori del loro unico figlio Achille. Un giorno importante, che merita di ...