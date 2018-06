Maria De Filippi | la dedica del figlio Gabriele | Siamo uno la forza dell’altro

Mara Venier va in Rai e lascia Maria : come l'ha presa davvero la De Filippi : Mara Venier la prossima stagione passa a Raiuno per condurre Domenica in . Dunque lascia Tu si que vales e Maria De Filippi. come l'ha presa Maria? Pare bene. La Venier al Corriere svela che la prima ...

Maria De Filippi dice la sua su Gemma Galgani e Giorgio Manetti : Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la dichiarazione di Maria De Filippi Nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne grande protagonista, come al solito, è stata Gemma Galgani per via della sua travagliata vita amorosa. Cosa le è successo? In pratica a Maggio ha iniziato a frequentare il cavaliere Marco. Purtroppo le cose non sono andate bene perchè si è messo di mezzo in qualche modo Giorgio Manetti, mandando all’aria tutto. ...

Il video ufficiale di Salutalo da parte mia di Einar Ortiz - il nuovo singolo dopo Amici di Maria De Filippi : Il video ufficiale di Salutalo da parte mia di Einar Ortiz è da oggi disponibile su YouTube e su Vevo. Salutalo da parte mia di Einar Ortiz è il nuovo singolo estivo che il cantante rilascia dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. In gara tra i concorrenti dell'edizione numero 17, Einar Ortiz ha raggiunto la puntata finale disputando il primo posto in classifica contro la cantante Carmen, il cantante Irama e la ballerina ...

Gabriele Costanzo - dedica a Maria De Filippi/ La foto con la mamma : “Al suo fianco sarai un grande figlio…” : Gabriele Costanzo, la dedica speciale a mamma Maria De Filippi sui social network: le sue parole e i tanti commenti dei followers sulla coppia, raramente presente sul web.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Gabriele Costanzo a mamma Maria De Filippi : «Siamo uno la forza dell’altro» : Più che sotto i riflettori, è facile vederlo dietro le quinte. Gabriele Costanzo, 26 anni, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, fa un’eccezione via Instagram. Tra i «figli di» (la conduttrice e il giornalista l’hanno adottato nel 2004) è, infatti, tra i più riservati. «Perché noi siamo l’uno la forza dell’altro», scrive adesso in una rara dedica social, che accompagna uno scatto stretto alla madre. Entrambi sorridenti, ...

Il post del figlio per Maria De Filippi : "Noi siamo uno la forza dell'altro" : Un post che commuove. Un figlio che parla della madre. I protagonisti di questa storia sono Gabriele Costanzo, 26 anni, e Maria De Filippi. Il ragazzo è il figlio adottivo della conduttrice e di Maurizio Costanzo, lavora nella loro società di produzione (spesso dietro le quinte) ed è parte della famglia da quando aveva 12 anni. La coppia della televisione italiana l'ha infatti adottato nel lontano 2004. E oggi ha pubblicato un post dedicato ...

