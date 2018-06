Marco Minniti | L' Italia incassa solo dei pagherò difficili da riscuotere

Immigrati - a Marco Minniti sfugge una frase su Conte e Salvini : 'Certe cose si fanno in silenzio' : Ascolta il premier Giuseppe Conte e gongola. L'ex ministro degli Interni Marco Minniti , uno che ha vissuto al Viminale da 'pecora nera' del Pd, tradisce la soddisfazione per la linea del presidente ...

L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti mette in guardia : "Una democrazia che mette in discussione libertà e diritti sta morendo" : Arrivato in Liguria, a Sarzana, per appoggiare il candidato sindaco Pd Alessio Cavarra, si offre come consulente gratuito del Comune sulla Sicurezza e fa autodafè: "Abbiamo imparato la lezione, per questo ripartiamo da qui"

Marco Minniti - l'intervista a Libero : 'Il Pd ha ignorato paura e rabbia della gente' : 'Penso alla mia parte' spiega, 'mai la politica ha trovato un suggeritore migliore di Catullo. Quando subisci una sconfitta devi mettere un punto e tagliare prima di ricominciare. Se pensi di ...

Marco Minniti : 'Immigrati - Matteo Salvini ci consegna a chi vuole lasciarli in Italia' : 'I populisti predicano l' immigrazione zero sapendo perfettamente che non è realizzabile. Diffondono l'idea che non sia possibile essere umani e sicuri allo stesso tempo. Una vera democrazia è in ...

Marco Minniti - "Legami Lega-'ndrangheta : Salvini chiarisca"/ Video - "Fugare ogni dubbio in Parlamento" : Marco Minniti, "Legami Lega-'ndrangheta: Salvini chiarisca". L'ex ministro dell'Interno e membro del Pd ha commentato l'inchiesta di Repubblica sull'intreccio Carroccio-mafia calabrese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Marco Minniti : "I flussi non si possono cancellare - non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo" : "L'Italia ha sempre coltivato il dialogo tra Est e Ovest, ma non è mai stata un Paese dell'Est al confine con l'Ovest. Non possiamo diventare un'Ungheria al centro del Mediterraneo". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui chiede al nuovo titolare del Viminale, Matteo Salvini, di non distruggere l'attuale modello anti-terrorismo e anti-sbarchi.Ecco come Minniti guarda al ...

L'intelligence come scienza del futuro. Parola di Marco Minniti e Luciano Violante : La sintesi è stata di Caligiuri: "L'intelligence sarà la scienza del futuro, il campo di battaglia dove si vince o si perde". libro mario caligiuri