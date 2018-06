Mara Venier sfida Barbara D'Urso : 'Domenica In? Mi farà un mazzo tanto - ma gliela farò sudare' : 'Il primo amore non si scorda mai'. E così Mara Venier alla fine non ce l'ha fatta a dire di no ed è tornata a casa, alla sua Domenica In dopo 4 anni di lontananza, di risate a Mediaset. Lo ha ...

Mara Venier pronta per Domenica In : “De Filippi mi ha incoraggiato” : Domenica In: Mara Venier e i consigli di Maria De Filippi La conferma ufficiale è arrivata solo l’altro ieri durante la presentazione dei palinsesti Rai 2018/2019 ma le voci si rincorrevano già da tempo: Mara Venier sarà la prossima conduttrice di Domenica In. Alle 17:30, poi, dopo tre ore e mezza di diretta, cederà la linea a Cristina Parodi che presenterà “La prima volta”. Per Mara Venier si tratta di un ritorno a casa: la ...

“Un mazzo così…”. Venier-D’Urso - lo scontro è già iniziato. Le parole di Mara spiazzano tutti. Cosa sta succedendo : Benedetta e Cristina Parodi ci hanno provato senza riuscirci. Così, dai vertici Rai, hanno richiamato lei: Mara Venier. Non c’è stato neppure bisogno di sedersi intorno ad un tavolo e discutere, la bionda signora della tv ha detto subito sì. Troppo forte il richiamo di mamma Rai dopo quattro anni passati a Mediaset. Troppo forte nonostante alla corta del Biscione Mara abbia vissuto una seconda giovinezza televisiva. «Sono stata combattuta perché ...

Mara Venier : "Tornare a Domenica In è una rivincita - per la Rai quattro anni fa ero vecchia" : Niente diplomazia. Mara Venier lo ammette senza problemi: quello a Domenica In "non è un ritorno, è una rivincita". Nella prossima stagione la conduttrice, come annunciato mesi fa in anteprima da Blogo, sarà alla guida dello storico contenitore di Rai1 per la decima volta. quattro anni fa l'addio, non senza polemiche, come ricorda oggi la Venier su Il Corriere della Sera:All’epoca il direttore di rete era Giancarlo Leone, i vertici Rai mi ...

Nicola Carraro e Mara Venier sposati da 12 anni : dediche sui social : Nicola Carraro, 12 anni fa il matrimonio con Mara Venier: la dedica d’amore per la moglie Mara Venier fa una dedica d’amore al marito Nicola Carraro. Lo fa oggi, giovedì 28 giugno 2018, sul suo profilo Instagram, a distanza di 12 anni dal matrimonio. “Amore mio, oggi sono 12 anni…sembra ieri…ed io ti amo sempre […] L'articolo Nicola Carraro e Mara Venier sposati da 12 anni: dediche sui social proviene da ...

Palinsesti Rai - è successo tra Cristina Parodi e Mara Venier per la nuova Domenica In : La presentazione dei Palinsesti Rai lo scorso 27 giugno ha certamente sancito il graditissimo ritorno a Viale Mazzini di Mara Venier che, com’è noto, spodesta Cristina Parodi dal trono di Domenica In e tenterà di far mangiare la polvere a Barbara D’Urso a seguito di una stagione di dominio assoluto. In queste settimane di voci, indiscrezioni e rumors sul futuro del principale concorrente di Domenica Live, si è parlato di rivalità tra ...

Mara Venier su Instagram - la dedica d’amore al marito : Mara Venier festeggia 12 anni d’amore con il marito Nicola Carraro e gli dedica un dolce pensiero su Instagram. Classe 1950, nella sua vita Mara Venier ha avuto tanti amori. Non solo Jerry Calà, sposato nel 1984, ma anche Renzo Arbore, da cui aspettava un figlio che poi perse. L’anima gemella però l’ha incontrata in età matura, quando ormai credeva che nessun uomo potesse più farle battere il cuore. A cambiarle ...