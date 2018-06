Manovra | M5s | ' Se sarà necessario saremo in grado' Stop di Salvini

Governo M5S-Lega - il primo scoglio sarà una Manovra da almeno 30 miliardi : Con un Governo Lega-M5s il conto della prossima legge di Bilancio partirebbe da almeno 30 miliardi con lo stop alle clausole Iva (12,5 miliardi ), il superamento della legge Fornero (da 5-8 miliardi ), l’avvio del reddito di cittadinanza (2 miliardi ) il ricorso alla flat tax (in versione soft), le misure per imprese, scuola e lavoro, oltre alla copertura delle cosiddette spese indifferibili...

Sicilia - M5S : 'Finanziaria gettone - la Manovra giunta in aula è un film horror' : "Neanche Crocetta era riuscito a 'oscurare' i lavori in commissione: questo Governo impedendo le dirette streaming ha fatto in modo che nessuno vedesse le modalità 'vergognose' con cui sono passati ...