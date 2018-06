Manovra bis sì - Manovra bis no. Per Castelli "pare di sì" - per Salvini sono "fantasie" : Nove miliardi di correzione già nel 2018, almeno 11 nel 2019. Questa potrebbe essere, è "realistico" secondo Confindustria, la richiesta dell'Ue all'Italia per ritornare nei ranghi sui conti pubblici. Nel Governo non c'è molta chiarezza su quello che sarà, anche se fonti del Tesoro nei giorni scorsi escludevano un intervento in corso d'anno. Non ne è convinta però neanche una che al Tesoro ci lavora, ...

Nessuna Manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di Confindustria sulla correzione da 9 miliardi : Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una correzione da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...

Boccia : nodo risorse - ma no a Manovra bis : Poi un messaggio: il nuovo esecutivo non dovrà toccare alcuni provvedimenti come Industria 4.0 e Jobs Act, che hanno dato "effetti sull'economia reale". E sulla situazione di stallo: "Potrebbe creare ...

Boccia : nodo risorse - ma no a Manovra bis : Poi un messaggio: il nuovo esecutivo non dovrà toccare alcuni provvedimenti come Industria 4.0 e Jobs Act, che hanno dato "effetti sull'economia reale". E sulla situazione di stallo: "Potrebbe creare ...

Boccia : nodo risorse - ma no a Manovra bis : 16.48 Sulla strada del futuro governo si pone il "nodo risorse" che va risolto,altrimenti si rischia una possibile Manovra bis. Lo afferma il presidente di Confindustria, Boccia, sottolineando: "C'è bisogno di 12 miliardi per congelare le clausole di salvaguardia sull'Iva". Poi un messaggio: il nuovo esecutivo non dovrà toccare alcuni provvedimenti come Industria 4.0 e Jobs Act, che hanno dato "effetti sull'economia reale". E sulla situazione ...

Def : Upb - rischio Manovra-bis 0 - 3% Pil : L'Upb ha anche rivisto "lievemente al ribasso" la crescita dell'economia italiana per il 2018 rispetto alle stime di marzo, calcolandola ora all'1,4% , un decimo di punto percentuale in meno, . La ...