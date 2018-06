Ufficiale - Fellaini rinnova con il Manchester United fino al 2020 : Manchester , INGHILTERRA, - Sono giornate di gioia per Marouane Fellaini . Il centrocampista belga ieri è stato protagonista con la sua Nazionale del successo sull'Inghilterra ; oggi proprio dall'...

Calciomercato - Manchester United : Fellaini rinnova fino al 2020 : Marouane Fellaini non si muove. Il 30enne belga, attualmente con la sua Nazionale in Russia, resterà al Manchester United anche dopo questa estate di Calciomercato, nonostante le tante voci che nelle ...

'Bonucci verso il Manchester United' : ROMA - Ancora voci su Leonardo Bonucci : arrivano come sempre dall'Inghilterra, dove il giocatore in passato è stato a lungo inseguito dal Chelsea . Il verdetto dell'Uefa, che ha escluso il Milan ...

Calciomercato - il Manchester United su Kroos : Getty Images Paul Breitner, campione del mondo con la Germania nel 1974 Intervistato da TZ.de, il campione del mondo 1974 - che come Kroos ha vestito le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid - non ha ...

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ Il Manchester United prova l'assalto al difensore : Il Manchester United tenta l'assalto a Leonardo Bonucci, il difensore è finito nelle mire di Mourinho. L'esclusione dalle Coppe del Milan potrebbe incidere fortemente sul mercato(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Skriniar tra rinnovo e Manchester United : via solo per 80 milioni. Il Napoli vuole blindare Albiol : L'Inter e Luciano Spalletti lo considerano fondamentale, ma da circa un mese il Manchester United fa sul serio per Milan Skriniar . I Red Devils non si sono arresi infatti dopo il primo no all'offerta ...

Juventus sorpassata per Godin : c’è il Manchester United : Godin sta giocando un grande Mondiale con l’Uruguay, intanto i suoi agenti lavorano sul mercato per definirne il futuro Il difensore uruguaiano Diego Godin potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per andare a rinforzare il reparto arretrato del Manchester United. E’ quanto scrive il quotidiano spagnolo ‘As’, secondo il quale il giocatore 32enne, in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, potrebbe ...

Manchester United - Pogba infiamma il mercato : “ho litigato con Mourinho - non so se resto” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, Paul Pogba ha aperto alla possibilità di lasciare il Manchester United Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere lontano da Manchester, il centrocampista francese infatti ha sottolineato di non essere sicuro di rimanere allo United. LaPresse/PA Alla base di questa decisione potrebbero esserci i dissapori tra l’ex Juve e José Mourinho, come riferito dallo stesso Pogba in ...

Martial alla Juventus/ Calciomercato - bomba dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Dall'Inghilterra : 'Il Manchester United molla Milinkovic e si concentra su Pellegrini' : ROMA - Il Manchester United molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic , giudicato troppo caro, e allora José Mourinho mette gli occhi su Lorenzo Pellegrini . Lo scrive 'The Sun'. Per il serbo - ...

Manchester United - ufficiale l’acquisto di Fred dallo Shakhtar : Il Manchester United ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto del centrocampista Fred dallo Shakhtar Donetsk. Il 25enne brasiliano ha firmato un contratto di 5 anni con i ‘red devils’. (AdnKronos) L'articolo Manchester United, ufficiale l’acquisto di Fred dallo Shakhtar sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manchester United - interesse per Boateng del Bayern Monaco : pronta un’offerta di oltre 50 milioni : I red devils hanno messo gli occhi su Jerome Boateng, per il difensore del Bayern Monaco è pronta un’offerta da oltre 50 milioni Il Manchester United è intenzionato a strappare al Bayern Monaco il difensore Jerome Boateng per una cifra che supera i 50 milioni di euro. E’ quanto sostiene il ‘Manchester Evening News’ secondo il quale il nazionale tedesco è in cima alla lista dei rinforzi stilata da José Mourinho. I ...

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...