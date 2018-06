Malta chiude i porti alle Ong Proibiti anche i rifornimenti

ilgiornale

: Malta chiude i suoi porti alle navi delle Ong straniere? Bene, quindi vuol dire che avevamo ragione noi, indietro n… - matteosalvinimi : Malta chiude i suoi porti alle navi delle Ong straniere? Bene, quindi vuol dire che avevamo ragione noi, indietro n… - TgLa7 : #Migranti: Malta chiude il porto a Ong, 'attivita' non chiare' - Agenzia_Ansa : #Migranti #Malta chiude porti a operazioni navi ong. Non possono più entrare, uscire o operare. Seawatch resta ferma -

(Di venerdì 29 giugno 2018) L'approdo della nave Lifeline a La Vtta dopo una settimana di odissea e il fatto che ierila Norvegia abbia dato la sua disponibilità per ricevere una parte dei profughi non ha per nulla placato lo scontro tra le Ong e i governi che le accusano di essere dei veri e propri "taxi del mare". Ieri infattiha deciso dire definitivamente i suoia tutte le navi delle organizzazioni non governative: "In seguito ai recenti accadimenti dobbiamo accertare che le operazioni di queste navi siano conforminorme nazionali e internazionali - si legge in una nota ufficiale del governo dell'isola-, quindi non possiamo consentire che usino il porto per le loro operazioni, né di entrare o uscire".Il provvedimento, che di fatto era già stato anticipato qualche giorno fa nei confronti di Aquarius, colpiscela nave della Seawatch che attualmente è sottoposta a controlli ...