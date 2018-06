Mal d' Africa mondiale Anche il Senegal a casa per colpa dei cartellini

Africa - una storia da riscoprire. 3- I Dogon del Mali - un popolo straordinario : Secondo le loro leggende, credono di venire dalla stella Sirio, a cui attribuivano l'esistenza di una stella gemella, detta Potolo, impossibile da vedere a occhio nudo, che la scienza moderna ha ...

Aquarius - Meloni : “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani” : “L’Italia ha già fatto troppo. Ha ragione Salvini quando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma ha ragione anche Malta, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della nave Aquarius durante il programma Non è l’Arena in onda su ...

Meteo - ancora Maltempo sull’Italia ma è in arrivo il caldo dell’anticiclone africano : Inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo su gran parte delle regioni italiane. Una fase che però è destinata a esaurirsi nel corso della settimana con l'arrivo di un anticiclone che spingerà masse d'aria di origine africana verso il Mediterraneo.Continua a leggere

«Non ci sono aniMali gay ma umani sì» : le discriminazioni della comunità LGBT in Africa : Valori impregnati di cultura cristiana: nel 2012 la comunità quacchera , una delle più numerose al mondo, ha pubblicato un comunicato nel quale dichiarava che «l'omosessualità è un peccato» e che «...

“Ispirandomi a Basaglia ho salvato 60 mila Malati psichici in Africa” : Kouakou era incatenato a terra. Si trovava in un villaggio a 40 chilometri da Bouaké, in Costa d’Avorio. Chissà da quanto tempo aveva braccia e gambe bloccate da un fil di ferro. Carne e ferro erano una massa indistinguibile. Quando Grégoire lo vide, si precipitò a tagliare i fili di ferro. Ma la setticemia era ormai troppo avanzata. Il ragazzo mor...

Maltempo - disastrose inondazioni in Africa : Kenya e SoMalia in ginocchio - si temono epidemie di Malaria e colera [GALLERY] : 1/9 ...

Piogge torrenziali in Africa orientale : 700mila sfollati in SoMalia e Kenya : Piogge torrenziali si stanno abbattendo su tutta l’Africa orientale: i Paesi più colpiti sono il Kenya e la Somalia. Nel primo caso, nelle ultime quattro settimane alluvioni, frane e smottamenti hanno causato la morte di almeno un centinaio di persone e costretto altre 200mila ad abbandonare le proprie case. In Somalia la situazione è ancora più grave: si stima mezzo milione di sfollati. Etiopia e Gibuti hanno inviato truppe per supportare ...

Volontario in Africa stroncato da Malore Oggi il ritorno a casa : Una volta in pensione, si è dedicato al mondo del volontariato». , ..., Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola L.P.