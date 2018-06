Mafia | omicidio dell’agente Nino Agostino | perquisizioni in casa di Bruno Contrada

La Mafia uccide solo d’estate 2/ L’ultima puntata termina con l’omicidio di Costa e l’amore trionfa : Ecco il riassunto degli ultimi due episodi de "La mafia uccide solo d'estate". Tra litigi, incomprensioni e paure, la famiglia Giammeresi si riunisce con l'omicidio del procuratore Costa(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 05:48:00 GMT)

La Mafia uccide solo d'estate 2 - diretta ultima puntata : l'omicidio di Costa : Le vicende legate a Palermo s'intrecceranno ancora in modo molto drammatico alle vite dei protagonisti de La mafia uccide solo d'estate 2: nell'ultima puntata, in onda questa sera, 31 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno, i Giammarresi si scontreranno con una realtà fatta ancora una volta di violenza.-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata de La mafia uccide solo d'estate 2- [live_placement]prosegui la letturaLa mafia uccide solo ...

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo una Mafia popolare che raschia il fondo del barile di un territorio ormai impoverito - dice ancora il Pg Scarpinato - la Sicilia oggi è la regione più povera d'Italia, con il 40 per cento di disoccupati. Dove prima c'era una saracinesca a cui chiedere il pizzo oggi non c'è più

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (2) : (AdnKronos) - "Ancora una volta perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla Mafia militare, e tutto questo ormai non è più dietrologia. Perché ci sono sentenze che hanno accertato che Presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell'omicidio di Piersanti Mattar

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (2) : (AdnKronos) – “Ancora una volta perché Falcone è un magistrato che non si ferma alla Mafia militare, e tutto questo ormai non è più dietrologia. Perché ci sono sentenze che hanno accertato che Presidenti del Consiglio hanno partecipato a riunioni in cui si discuteva dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Quell’omicidio su cui Falcone, per primo, genialmente, aveva capito che non era solo un omicidio di Mafia”. ...

Mafia : Pg Scarpinato - a Falcone venne impedito di indagare su omicidio Mattarella (3) : (AdnKronos) – “Abbiamo una Mafia popolare che raschia il fondo del barile di un territorio ormai impoverito – dice ancora il Pg Scarpinato – la Sicilia oggi è la regione più povera d’Italia, con il 40 per cento di disoccupati. Dove prima c’era una saracinesca a cui chiedere il pizzo oggi non c’è più niente. Questi sono costretti a tornare al traffico di droga che arriva dalla richiesta di massa che ...

Mafia : Orlando - 40 anni dopo omicidio Impastato Sicilia è cambiata : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "La presenza di tanti giovani oggi a Cinisi è motivo di speranza ed è la prova che oggi la Sicilia è cambiata, non è più quella di 40 anni fa quando la Mafia aveva il volto dello Stato e lo Stato il volto della Mafia. Una Sicilia in cui Peppino era un eversivo perché av

Cinisi ricorda Peppino Impastato a 40 anni dall'omicidio di Mafia - : Diverse le manifestazioni in ricordo del giornalista e attivista ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 . Organizzato un presidio nel casolare dove il fondatore di Radio Aut venne ammazzato. Nel ...

PEPPINO IMPASTATO - IRONIA CONTRO LA Mafia : 40 ANNI FA L’OMICIDIO/ I ‘centro passi’ dalla morte alla libertà : PEPPINO IMPASTATO: 40 ANNI fa la morte dell’attivista CONTRO la MAFIA. Assassinato, venne eletto lo stesso a ruolo di consigliere comunale da parte dei suoi cittadini e sostenitori(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:35:00 GMT)