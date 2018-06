Mafia : legale Contrada - persecuzione verso un uomo libero e innocente (2) : (AdnKronos) – Contrada era stato condannato nel 2007 a dieci anni per concorso in associazione mafiosa. Nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato lo Stato italiano a risarcire il funzionario perché il reato per cui era stato condannato – concorso esterno in associazione mafiosa – all’epoca dei fatti non era ancora previsto dall’ordinamento giuridico. Gli avvocati di Contrada hanno ...

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale 'non è indagato' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell'ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio dell'agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due alb

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative al ...

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative ...

Il magistrato antiMafia denuncia : 'Illegale lo scudetto alla Juventus' : ... il magistrato antimafia è stato ieri tra i relatori del convegno-dibattito 'Il calcio a colori: oltre i cori razzisti e i poteri politici' insieme a Ciro Borriello, assessore allo sport di palazzo ...

DI MATTEO - TRATTATIVA STATO-Mafia : “SERVE PENTITO DI STATO/ Berlusconi - legale Dell’Utri : “pm falsa realtà” : Nino Di MATTEO, pm TRATTATIVA STATO-MAFIA a "In mezz'ora in più": "silenzio assordante su Csm e Anm. Serve un PENTITO di STATO per scovare in mandanti". Su Dell'Utri e Berlusconi..(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Mafia : legale De Gennaro - Ciancimino calunniò ex capo Polizia : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "La sentenza del processo ha riconosciuto che Massimo Ciancimino ha affermato il falso e portato biglietti falsi accusando ingiustamente e calunniando l'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e questo è stato gravemente punito con otto anni di reclusione". Così l'avvo

Mafia : legale De Gennaro - Ciancimino calunniò ex capo Polizia : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “La sentenza del processo ha riconosciuto che Massimo Ciancimino ha affermato il falso e portato biglietti falsi accusando ingiustamente e calunniando l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro e questo è stato gravemente punito con otto anni di reclusione”. Così l’avvocato Francesco Bertorotta, legale di De Gennaro, commentando la condanna a otto anni per il figlio dell’ex ...

Mafia : legale Mancino - assoluzione non cancella sue sofferenze : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Una sentenza giusta, perché la falsa testimonianza non esisteva completamente. Quindi la formula del fatto non sussiste è quella più appropriata. Siamo molto soddisfatti di questo ma tutto ciò non cancella le sofferenze maturate da Mancino in sette-otto anni con gli e

Mafia : legale Mancino - assoluzione non cancella sue sofferenze : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Una sentenza giusta, perché la falsa testimonianza non esisteva completamente. Quindi la formula del fatto non sussiste è quella più appropriata. Siamo molto soddisfatti di questo ma tutto ciò non cancella le sofferenze maturate da Mancino in sette-otto anni con gli esiti psicologici che un processo può avere”. Lo ha detto Massimo Krogh, uno dei legali del senatore Nicola Mancino, subito dopo la ...