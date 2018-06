Macron | Hotspot solo nei Paesi di primo ingresso Conte | Era stanco | lo

blogo

(Di venerdì 29 giugno 2018) 17.55 - Il presidente francese Emmanuelrilancia: "il concetto di Paese diarrivo non è cancellabile".ha precisato che secondo la Francia i centri di accoglienza e controllo per i migranti dovranno essere istituti neidisbarco. Intanto si registra anche la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel: "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non c'è nessun accordo" bilaterale tra Italia e Germania sui movimenti secondari dato che "per l'Italia è un problema cruciale la migrazione primaria" e "per ora è una posizione che rispetto".nella conferenza stampa alla fine del vertice europeo dal canto suo ha spiegato che non è stato "sottoscritto nessun accordo specifico con la cancelliera Angela Merkel, ci sono delle conclusioni ma nessun impegno specifico sui movimenti secondari e l'accoglienza ...