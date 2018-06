Macron | Hotspot nei Paesi di primo ingresso

blogo

: ??Conte dice no a Macron. Niente hotspot in Italia sul modello Grecia. Riserva del premier sulle conclusioni del ver… - masechi : ??Conte dice no a Macron. Niente hotspot in Italia sul modello Grecia. Riserva del premier sulle conclusioni del ver… - besca_press : LE CIALTRONIADI Prima che vi beviate l'esultanza di Conte sull'accordo siglato ieri notte è bene che sappiate che… - francescogrig : RT @davcarretta: All’#EUCO aldilà di qualche frasetta simbolica hanno vinto Macron e Orban: 1) ripartizione richiedenti asilo solo per pae… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) 16.37 - Sull'affermazione del presidente francese sui centri di accoglienza ai migranti non in Francia ma solo neidi prima accoglienza, come l'Italia, arriva la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "era stanco, lo smentisco. Abbiamo finito alle 5" ha detto il premier italiano poco fa in conferenza stampa. Nell'intesa raggiunta al vertice europeo "non si fa riferimento a un Paese ditransito o di secondo transito" ha aggiunto Conte.Migranti,: "Glineidi, non in Francia"Il Consiglio Europeo ha raggiunto stanotte unaccordo sulla gestione dei flussi migratori e se è vero che, come dichiarato oggi da Giuseppe Conte, "poteva andare meglio", è altrettanto vero che le premesse erano così drammatiche che ci si può ritenere parzialmente soddisfatti che qualche punti in comune è stato trovato.L'Italia, di fatto, ha ...